مقترحان لانطلاق دوري الأولى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين موعدين مقترحين لانطلاقة منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم الموسم المقبل، وذلك من خلال مخاطبتها أندية المسابقة للنظر في مرئياتهم فيما يتعلق في المقترحين وروزنامة الموسم الرياضي القادم 2021 ــ 2022م، حيث جاء في خطابها الأخذ بالاعتبار إقامة مباريات الدوري على مدار 3 أيام بدلا من يومين خلال الأسبوع وذلك لأسباب تسويقية إضافة إلى أسباب تتعلق بالنقل التلفزيوني والملاعب، وجاء المقترح الأول انطلاقة الدوري في 16 أغسطس الحالي وينتهي في 29 مايو المقبل يتخلله توقف الدوري خلال أيام الفيفا، فيما جاء موعد المقترح الآخر في السادس من سبتمبر القادم، وينتهي في 29 مايو المقبل من دون أي توقفات، في الوقت الذي أشارت فيه الرابطة في خطابها لأندية الأولى بالإفادة عن هذه المواعيد في موعد أقصاه الأحد المقبل الموافق السادس من يونيو الحالي.

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