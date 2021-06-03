هاسي ثامن مدرب أجنبي - محلي للأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل الأهلي اتباع سياسة التعاقد مع مدرب ملم بالدوري السعودي سبق له تدريب أحد الأندية بدوري المحترفين، حيث سيكون تعاقده مع المدرب الألباني بيسينك هاسي الذي يحمل الجنسية البلجيكية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بدءا من الموسم المقبل، هو التعاقد الثامن مع مدرب سبق له قيادة أحد أحد الأندية المحلية، كان آخرهم لويرنت ريجيكامب الذي أكمل مشوار الفريق في الموسم السابق بعد تجربة سابقة في الهلال.

ويحيط هاسي جيدا بالكرة السعودية من خلال 3 مواسم قضاها في تدريب الرائد انتهت بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع عقد تدريب الرائد عام 2018 واستمر معه بعد أن تمسكت الإدارة به وقوفا على برنامجه وخططه.

وسبق هاسي 7 مدربين خاضوا تجارب تدريبية مع أحد الأندية السعودية قبل أن يتعاقد الأهلي معهم، بعضهم على سبيل الإعارة لقيادة الفريق خلال لقاءين فقط كما حدث مع التونسي فتحي الجبال عندما استعاره الأهلي موسم 2018 لتدريبه خلال مواجهتي السد القطري ذهابا وإيابا ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا، بينما كان الروماني لورينت ريجيكامب آخر المدربين الذين قادوا الأهلي بعد تجربة سابقة في السعودية وتحديدا تدريب الهلال 6 أشهر موسم 2014، حيث تعاقد معه الأهلي في الثلاثة أشهر الماضية وانتهت علاقته به بنهاية الموسم المنقضي.

دربوا الأهلي بعد تدريبهم أندية سعودية







البرازيلي فيليب سكولاري:



درب الشباب عام 1985م

أعاده الأهلي عام1991م







البلجيكي ديمتري دافيدوفيتش



درب الاتحاد عام 1996م

قاد الأهلي عام 2002م







الألماني ثيو بوكير:



درب الوحدة عام 2006م

قاد الأهلي عام 2007م







البرتغالي جوزيه قوميز



درب التعاون عام 2014م

درب الأهلي عام 2016م







التونسي فتحي الجبال



درب الفتح منذ 2008م.

استعاره الأهلي من الفتح عام 2018م







الأوروجوياني خورخي فوساتي:



درب الشباب عام 2010م

قاد الأهلي عام 2019م







الروماني لورينت ريجيكامب



درب الهلال عام 2014م

درب الأهلي عام 2021م







الألباني بيسنك هاسي



درب الرائد منذ 2018م

درب الأهلي في 2021م