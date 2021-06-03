هاسي ثامن مدرب أجنبي - محلي للأهلي

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ويحيط هاسي جيدا بالكرة السعودية من خلال 3 مواسم قضاها في تدريب الرائد انتهت بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع عقد تدريب الرائد عام 2018 واستمر معه بعد أن تمسكت الإدارة به وقوفا على برنامجه وخططه.
وسبق هاسي 7 مدربين خاضوا تجارب تدريبية مع أحد الأندية السعودية قبل أن يتعاقد الأهلي معهم، بعضهم على سبيل الإعارة لقيادة الفريق خلال لقاءين فقط كما حدث مع التونسي فتحي الجبال عندما استعاره الأهلي موسم 2018 لتدريبه خلال مواجهتي السد القطري ذهابا وإيابا ضمن مواجهات دوري أبطال آسيا، بينما كان الروماني لورينت ريجيكامب آخر المدربين الذين قادوا الأهلي بعد تجربة سابقة في السعودية وتحديدا تدريب الهلال 6 أشهر موسم 2014، حيث تعاقد معه الأهلي في الثلاثة أشهر الماضية وانتهت علاقته به بنهاية الموسم المنقضي.
دربوا الأهلي بعد تدريبهم أندية سعودية
- البرازيلي فيليب سكولاري:
درب الشباب عام 1985م
أعاده الأهلي عام1991م
- البلجيكي ديمتري دافيدوفيتش
درب الاتحاد عام 1996م
قاد الأهلي عام 2002م
- الألماني ثيو بوكير:
درب الوحدة عام 2006م
قاد الأهلي عام 2007م
- البرتغالي جوزيه قوميز
درب التعاون عام 2014م
درب الأهلي عام 2016م
- التونسي فتحي الجبال
درب الفتح منذ 2008م.
استعاره الأهلي من الفتح عام 2018م
- الأوروجوياني خورخي فوساتي:
درب الشباب عام 2010م
قاد الأهلي عام 2019م
- الروماني لورينت ريجيكامب
درب الهلال عام 2014م
درب الأهلي عام 2021م
- الألباني بيسنك هاسي
درب الرائد منذ 2018م
درب الأهلي في 2021م
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