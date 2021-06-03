شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة الأهلى و مصر للتأمين الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابي نتيجة المباراة الودية لفريق الأهلي مع فريق مصر للتأمين هدفين لكل منهم و التي أقيمت على ملعب مختار التتش بقر النادى فى الجزيرة.

وشهدت المباراة مشاركة كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي مرة منذ فترة طويلة للأصابة وتحديداً منذ أبريل 2019 ، كما شارك محمود متولي الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي لكن متولي خرج للإصابة في الشوط الأول.

كما شهد تشكيل الأهلي مشاركة الصاعد وليد فاروق صاحب الـ21 عاما حيث أنه من مواليد فريق 99 بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء، وشارك أيضاً الحارس البديل على لطفي وكذلك سعد سمير الذي غاب فترة طويلة عن المباريات للإصابة قبل أن يعود منذ أسابيع ويشارك لفترات قليلة للغاية.

كما شارك أحمد نبيل كوكا الذي شارك عدة مباريات في الجبهة اليسرى خلال الفترة التي أُصيب فيها ثلاثي الجبهة اليسرى على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، ومن المشاهد الهامة في ودية الأهلي أمام مصر للتأمين مشاركة الحاوي وليد سلميان وكهربا في التشكيل الأساسي.

وظهر حمدي فتحي في التشكيل الأساسي كذلك بعدما ظهر كبديل لمدة دقائق في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة وحصد السوبر الأفريقي السابع ، وعاد كذلك مروان محسن لقيادة هجوم الأهلي بعد غياب طويل حيث يتألق في قيادة الهجوم الأحمر كلاً من محمد شريف وصلاح محسن.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة مصر للتأمين كالتالي: علي لطفي ، ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا ، حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى ومروان محسن.

تقدم الأهلي عن طريق وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول قبل أن يسجل مصر للتأمين هدفين مُتتاليين في الشوط الثاني ثم تعادل الصاعد محمد نصير للأهلي في الدقيقة 85 ،وبعدها حاول الفريقين التسجيل لكن اللقاء بنتهي بالتعادل 2/2.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.