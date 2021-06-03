شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر : سلة الزمالك داس على نفسه وتحدى الأزمات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الأحمر لاعب كرة اليد بنادى الزمالك أن لاعبى فريق السلة تحمل كل الظروف والأزمات ونجح فى التتويج بلقب البطولة الإفريقية ، مثله مثل غيره من فرق النادى.
وقال الأحمر فى تصريحات لقناة الزمالك أن فريق السلة "داس على نفسه " وتحمل المشاكل من بداية الموسم مثل باقى فرق النادى ، وتحملوا الصعاب حتى توجو بلقب أفريقيا .
وتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.
وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.