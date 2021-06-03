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أحمد الأحمر : سلة الزمالك داس على نفسه وتحدى الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الأحمر لاعب كرة اليد بنادى الزمالك أن لاعبى فريق السلة تحمل كل الظروف والأزمات ونجح فى التتويج بلقب البطولة الإفريقية ، مثله مثل غيره من فرق النادى.

 

وقال الأحمر فى تصريحات لقناة الزمالك أن فريق السلة "داس على نفسه " وتحمل المشاكل من بداية الموسم مثل باقى فرق النادى ، وتحملوا الصعاب حتى توجو بلقب أفريقيا .

 

وتوج الزمالك بلقب البطولة الأفريقية بالتغلب على المنستيرى التونسي بنتيجة 76/63، فى نهائي البطولة.

 

وحقق الزمالك العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها فى مباريات البطولة السابقة أمام كل من: فيروفيارو الموزمبيقى، وداونز السنغالى، والبترول الجزائرى، وكاب فيردى الكاميرونى، بالإضافة إلى بترو دى لواندى الأنجولى، حتى التقى مع المنستيرى التونسى.

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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