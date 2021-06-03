شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر شوقى غريب لحل أزمة حراسة المرمى فى الأولمبياد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض الشديد تسيطر على أسماء اللاعبين الثلاثة الكبار الذين سيضمهم شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، فى القائمة النهائية لأولمبياد طوكيو، ورغم تردد بعد الأسماء على الساحة، إلا أن شوقى غريب أعلن صراحة أنه لم يستقر إلا على إسم واحد فقط وهو محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى وصاحب الإنجازات الكبيرة.

وردا على الأنباء التى ترددت حول استقرار شوقى غريب على إسم محمد الشناوى حارس الاهلى، ضمن الثلاثة الكبار، أكد غريب أنه وضع إسم الحارس الأهلاوى ضمن قائمة اللاعبين الثلاثة الكبار لحفظ مكانه فى القائمة إذا احتاج إليه، موضحا فى نفس الوقت أنه فى حالة تأهل النادى الأهلى لنهائى دورى أبطال افريقيا يوم 17 يوليو سيكون من الصعب الاستعانة بالشناوى، لكنه فى هذه الحالة سيجتمع بمسؤولى الأهلى للتفاوض بشأن هذا الأمر قبل اتخاذ قرار نهائى.

وأوضح غريب أنه يمتلك أكثر من حارس مميز فى المنتخب الأولمبى فى نفس الوقت، ولا يجد أى مشكلة فى الاعتماد على أى منهم فى ظل تقديمهم مستويات مميزة فى الدورى مثل محمد صلاح حارس الاتحاد السكندرى ومحمود جاد حارس انبى وعمر صلاح حارس سموحة.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، قائمة اللاعبين المختارين للانضمام للمعسكر الأخير خلال أجندة يونيو قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق 22 يوليو المقبل.. وتضم قائمة المختارين:

حراسة المرمى: محمد صبحى - محمود جاد - عمر صلاح - مصطفى شوبير.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - محمد عبدالمنعم - أحمد رمضان (بيكهام ) - محمود الجزار - كريم العراقى - عمار حمدى -أحمد أبو الفتوح - كريم فؤاد.

الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - أحمد سعيد - ناصر ماهر - حسن على - محمد صادق - رمضان صبحى - أحمد عبدالقادر -إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزى الحناوى.

الهجوم: مصطفى محمد - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسى - فادى فريد.