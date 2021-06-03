شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة "السونار" تُحدد حجم إصابة محمود متولي فى ودية مصر للتأمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمود متولي لاعب الفريق اشتكى من إجهاد في العضلة الخلفية، ويجري أشعة سونار لتحديد حجم إصابته وفرص مشاركته فى التدريبات خلال المرحلة المقبلة.

وأكد طبيب الأهلي أن تعرض اللاعب للإجهاد العضلي يعد أمرا طبيعيا بسبب غيابه فترة طويلة عن المشاركة في المباريات حيث عاد محمود متولي للمشاركة مع الأهلي بعد غياب عشرة أشهر تقريباً للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض متولي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الأهلي الودية التي أقيمت مساء اليوم أمام مصر للتأمين، ولم يستطع إكمال المباراة وتم استبداله في الشوط الأول.

وتعادل الأهلي مع مصر للتأمين بهدفين لكل منهما ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة الترجي التي تقام في تونس 19 يونيو الجاري، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.