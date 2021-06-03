شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس يتصدر مجموعة بحرى بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق حرس الحدود فى تصدر مجموعة بحرى، ضمن مجموعات دورى القسم الثانى ، بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الاسكندرية، وارتفع رصيد الحرس إلى 52 نقطة، وبفارق نقطة عن فاركو الذى توقف عند 51 نقطة .

فى المقابل تأكد هبوط فريق بيلا رسميا لدورى القسم الثالث بعد الهزيمة أمام سبورتنج السكندري بهدفين دون رد حيث رفع سبورتنج رصيده الى 32 نقطة ، بينما توقف بيلا عند 16 نقطة فقط ، ليكون ثانى الفرق هبوط بعد بنى عبيد ، والذى هبط بعد الخسارة أمام أبو قير للأسمدة ، بهدفين مقابل هدف ، بملعب الفريق الفائز ،حيث جمع بنى عبيد 15 نقطة فقط ، بينما أبو قير 42 وتشير التوقعات لاقتراب دمنهور من الهبوط فى ظل نتائجه السيئة فى البطولة، والتى كان أخرها الخسارة من المنصورة بهدف نظيف ليتوقف عند 25 نقطة، أما المنصورة فوصل الى 32 نقطة .

وأخفق فريق بلدية المحلة فى الفوز أمام الجزيرة المطروحى ، حيث تعادل الفريقان سلبيا ويحصد كل منهما نقطة وبالتالى يكون رصيد البلدية 41 نقطة ، و الجزيرة 26 ، ووصل دكرنس الى النقطة 34 بعد التعادل مع الأوليمبي 45 نقطة، وهوما أبعد الفريق السكندرى عن المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز، وهى نفس نتيجة مباراة مالية كفر الزيات والرجاء المطروحى .

وفيما يخص فريق كفر الشيخ ، فتغلب على الحمام المطروحى بأربعة أهداف دون رد ، ليقترب من البقاء فى القسم الثانى ، و الابتعاد عن الهبوط للقسم الثالث بعد أن رفع رصيده الى النقطة 25 ، مقابل 23 فقط للحمام .