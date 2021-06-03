شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الجودو فى بطولة العالم بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين 7 لاعبين للمشاركة في منافسات بطولة العالم التي تقام فى العاصمة المصرية بودابست فى الفترة من 4 إلى 12 يونيو الجارى.

القائمة تضم كل من محمد عبد الموجود 66 كجم ، احمد على عبد الرحمن 66 كجم ، محمد محى الدين 73 كجم ، محمد عبد العال 81 كجم ، عبد الرحمن محمد 81 كجم ، حاتم عبد الاخر 90 كجم ، رمضان درويش 100 كجم ، ويرافقهم جورجى سيرجييفتش مدرب ، و عاطف مصطفى مدرب ، و احمد صابر - رئيس البعثة.

كان منتخب الجودو قد شارك فى البطولة الافريقية بالسنغال و توج أحمد على عبدالرحمن بالمركز الأول والميدالية الذهبية فى وزن 66 كجم، بينما حقق يسرى سامى المركز الثانى والميدالية الفضية بوزن 60 كجم.

واعتذر المدرب الأوزبكى أدهم جمالوف عن الاستمرار فى منصبه كمدرب لمنتخب الجودو لارتباطه بظروف خاصة بأسرته، أجبرته على الرحيل ، فتم الاستعانة بالجورجى سيرجييفتش