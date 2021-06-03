ولي عهد ابوظبي يهنئ الجزيرة بلقب دوري الخليج العربي

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

ثمّن سلطان أحمد الجابر نائب رئيس نادي الجزيرة، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة النادي، استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات، لقيادة نادي الجزيرة بمناسبة الفوز بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020-



وقال: "لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قيادة نادي الجزيرة يجسد تقديره للرياضة والشباب والرياضيين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم الأداء المتميز والنجاح والتفوق".

وأضاف: "أشكر مجلس إدارة نادي الجزيرة وجميع الإداريين والفنيين واللاعبين الذين ضاعفوا العمل والجهود لتحقيق هذا التقدم والتميز والذي توّج بالفوز في دوري الخليج العربي".

وأكد أن النجاح يأتي نتيجة العمل بإيجابية وبروح الفريق الواحد، والالتزام والمثابرة وتنفيذ الخطط، وتطبيق معايير الحوكمة المؤسسية، والالتزام بالأخلاق الرياضية الرفيعة، والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة في جميع أنشطة النادي.

يذكر أن الجزيرة توّج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة بعد تقديمه لموسم متميز بالأسلوب الهجومي واللعب الجماعي.

وسيبدأ نادي الجزيرة حملته للدفاع عن لقبه في موسم 2021-2022 من شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، كما سيمثل النادي دولة الإمارات في الموسم المقبل من بطولة دوري أبطال آسيا.