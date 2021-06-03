الامارات | محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة ويشكر كل الفرق التي شاركت بالدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يشيد بأداء فريق الجزيرة ويشكر كل الفرق التي شاركت بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمستوى أداء لاعبي الفريق الأول لنادي الجزيرة لكرة القدم، وجهود الجهازين الإداري والفني للفريق الذي توج بدرع دوري الخليج العربي لموسم 2020 - 2021 للمرة الثالثة في تاريخه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم، في قصر الشاطئ، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس نادي الجزيرة، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان عضو مجلس إدارة النادي، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة رئيس اللجنة التنفيذية، والذين أهدوا سموه فوز النادي بدوري الخليج العربي، تقديرا وعرفانا بدعم سموه واهتمامه بالقطاع الرياضي في الدولة وتطويره في مختلف فروعه وأنواعه، ما يعد حافزا لمواصلة التميز وحصد المزيد من الانجازات.

وهنأ سموه مسؤولي النادي ولاعبيه و الجهازين الإداري والفني وجماهير النادي، بتتويج جهودهم طوال الموسم بهذا الفوز، وتحقيق لقب الدوري. و أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لكل الفرق، التي شاركت في الدوري وأمتعت محبي رياضة كرة القدم بروح رياضية وتنافس يسهم في تعزيز جماهيرية هذه الرياضة في دولة الإمارات ومكانتها. وتمنى سموه التوفيق والنجاح للفريق خلال مشاركاته المقبلة في البطولات والمنافسات المحلية والإقليمية والقارية.

وثمّن من جانبه، الدكتور سلطان أحمد الجابر، استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لقيادة نادي الجزيرة بمناسبة فوز النادي بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم. وقال الجابر في تصريح صحافي: لقاء سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قيادة نادي الجزيرة يجسد تقدير سموه للرياضة والشباب والرياضيين، ويؤكد حرص قيادتنا الرشيدة على دعم الأداء المتميز والنجاح والتفوق".

وأضاف: "أشكر مجلس إدارة نادي الجزيرة وجميع الإداريين والفنيين واللاعبين الذين ضاعفوا العمل والجهود لتحقيق هذا التقدم والتميز والذي توّج بالفوز في دوري الخليج العربي". وأضاف: "نسعى دائماً أن يكون نادي الجزيرة على مستوى الطموحات الكبيرة لجماهيره ومشجعيه، وجميعنا فخورون بهذا التتويج بلقب دوري الخليج العربي. وأود أن أشيد بجهود ومثابرة أعضاء مجلس إدارة النادي وسعيهم المستمر لتنفيذ رؤية وخطط ’الجزيرة‘ سعياً لتحقيق التميز في كافة المجالات، ويعتبر تكامل الجهود أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت النادي يتفوق في هذا الموسم ونتطلع إلى استمرار هذا الزخم نحو مستقبل مشرق من النجاح والتميز".

جدير بالذكر أن نادي الجزيرة توّج بلقب دوري الخليج العربي للمرة الثالثة بعد تقديمه موسم متميز بالأسلوب الهجومي واللعب الجماعي حيث أحرز لاعبو النادي 65 هدفاً بفارق شاسع وصل إلى 36+، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله فريق في موسم واحد من دوري الخليج العربي منذ تحقيق الجزيرة للقب في موسم 2016-2017. وكان الموسم بمثابة شهادة كبيرة على رؤية قيادة النادي وإدارته بالتركيز على تطوير المواهب الوطنية الشابة في أكاديمية النادي ورعايتها وصقلها حيث شارك 17 لاعب من خريجي الأكاديمية خلال الموسم.

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