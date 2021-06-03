شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يغيب عن «يورو 2020» بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأكد غياب ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول، عن المشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 رفقة منتخب بلاده إنجلترا.

وتعرض أرنولد لإصابة قوية خلال مواجهة إنجلترا مع النمسا ودياً أمس الأربعاء، في إطار المباريات الاستعدادية للبطولة القارية الأشهر.

وقال نادي ليفربول إن لاعبه سيعود إلى أنفيلد من أجل خوض برنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية أن مدرب المنتخب الأول ساوثجيت يفكر جدياً في تعويض غياب أرنولد بضم واحد من الخماسي «بن وايت - بن جودفري - جيمس وارد براوس - جيسي لينجارد - أولي واتكينز».

يذكر أن ألكساندر أرنولد أحد أبرز لاعبي مركز الظهير الأيمن في العالم وسبق له خوض 13 مباراة دولية رفقة إنجلترا وسجل هدفا وحيدا.