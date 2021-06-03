شكرا لقرائتكم خبر عن «البدرى»: أسعى للوصول ضمن الخمسة الكبار فى تصنيف «فيفا».. وهذه أسباب عدم إقامة معسكر للمنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، أن ارتباطات الأهلى وبيراميدز الإفريقية وخشيته من تعرض لاعبى الفريقين للإجهاد والإصابات منعته من إقامة معسكر للمنتخب خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وقال حسام البدرى: «المنتخب الأوليمبى أيضا لديه مهمة وطنية وهى المشاركة فى أولمبياد طوكيو، وضم لاعبين من المنتخب الأوليمبى للمنتخب الاول فى هذا التوقيت كان أمرا سيضر منتخب شوقى غريب خصوصا أن المرحلة الحالية تحتاج لتواجد جميع اللاعبين».

وتابع: «اللاعبون المحترفون أيضا فى فترة راحة هم بحاجة إليها، بعد ضغط الموسم مع أنديتهم وهم فى أمس الحاجة للحصول على راحة قبل استئناف الموسم الجديد».

ونفى المدير الفنى للمنتخب الوطنى وجود أزمة بين اللاعبين بعد منح شارة القيادة إلى محمد صلاح وأكد أن كل اللاعبين وافقوا بصدر رحب وهم أحمد حجازى ومحمد الننى وعبدالله السعيد وعمرو السولية.

وأضاف البدرى: «أضع كل تركيزى حاليا على المباريات الـ6 بتصفيات كأس العالم خصوصا أننا سنخوض مباراتين فى غاية الصعوبة أمام أنجولا والجابون فى أسبوع واحد».

وواصل البدرى: «بالتأكيد سنلعب على الفوز فى جميع المباريات، حتى نصبح ضمن الـ5 الكبار فى تصنيف الفيفا لمنتخبات إفريقيا، لتجنب مواجهة الفرق الكبيرة فى جولة الحسم بتصفيات المونديال».

كما نفى البدرى وجود تعديلات كما يتردد داخل الجهاز الفنى للمنتخب وقال: كل ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح ولن يرحل أو ياتى اسم جديد فى الجهاز الفنى وأن المجموعة الحالية ستستمر حتى نهاية مهمتها.