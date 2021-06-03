شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعقد جلسة خاصة مع ديانج لإقناعه بالاستمرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعقد لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح جلسة خاصة مع المالى أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، عقب مواجهتى الترجى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك للاتفاق على بنود ترضيته ماديا لإلغاء فكرة الرحيل، بعدما طلب اللاعب من إدارة النادى الرحيل نهاية الموسم الجارى لخوض تجربة الاحتراف بعدما تلقى اللاعب عرضين من تركيا وفرنسا.

وأكد أليو ديانج لمسؤولى الأهلى أن هناك عروضا رسمية من الناديين التركى والفرنسى وسيتم تقديمها بشكل رسمى بعد معرفة طلبات الأهلى المادية.

وتحاول لجنة التخطيط إقناع اللاعب بالاستمرار مع الفريق باعتباره أحد الأعمدة الرئيسية للفريق، وترى صعوبة تعويضه بصفقة مماثلة، خاصة بعد انسجام اللاعب مع الفريق وتأثيره القوى خلال اللقاءات التى يشارك فيها مع الأهلى.

فيما تلقى النادى عرضا من الجونة للتعاقد مع إليو بادجى خلال فترة الانتقالات الصيفية وانتهاء إعارته فى تركيا، وتنتظر إدارة النادى عودة اللاعب من بلاده لمعرفة رأيه فى عرض الجونة قبل الدخول فى تفاصيل العرض.

وفتحت لجنة التعاقدات بالأهلى ملف التعاقد مع سفيان رحيمى، لاعب الرجاء المغربى، لضمه بداية من الموسم الجديد، وذلك بناء على طلب موسيمانى لضخ دماء جديدة لقائمة الفريق.

وكشف التونسى لسعد جردة، المدير الفنى لفريق الرجاء المغربى، عن وجود مفاوضات من جانب الأهلى لضم الجناح المغربى الدولى سفيان رحيمى.

وأكد المدير الفنى للرجاء فى تصريحات عبر إذاعة «إى إف إم» التونسية، أن قيمة رحيمى أكثر من خمسة ملايين دولار، حيث يعتبر من أفضل لاعبى إفريقيا فى الوقت الحالى.

وقال «جردة»، خلال تصريحاته عن تلقى رحيمى عروضًا خارج القارة السمراء: «رحيمى تلقى عروضًا من ألمانيا وفرنسا من أجل التعاقد معه».

كانت تقارير صحفية مغربية كشفت فى الأسابيع الأخيرة عن وجود رغبة من جانب الأهلى لضم سفيان رحيمى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة بعد التعاقد مع المدافع المغربى بدر بانون من الرجاء فى الصيف الماضى.

أليو ديانج - صورة أرشيفية

من ناحية أخرى، تواصل اللجنة الطبية بالنادى التى يترأسها الدكتور محمد شوقى المشاورات مع الجهاز الفنى للفريق لتحديد موعد مناسب لتطعيم جميع عناصر الفريق من لاعبين وجهاز فنى وإداريين وعمال بلقاح كورونا، وذلك بعدما أرسلت اللجنة جميع البيانات لوزارة الصحة لتوفير اللقاحات سريعا.

ووفقا لمصدر داخل النادى، فإن الجهاز الفنى يدرس تأجيل عملية تطعيم اللاعبين حاليا خوفا من حدوث أعراض جانبية سواء ارتفاع فى درجة الحرارة أو غيرها من الأعراض التى تحدث أحيانا للأشخاص الذين يحصلون على لقاح كورونا، ويفضل الجهاز التأجيل لحين الانتهاء من مواجهتى الترجى التونسى فى البطولة الإفريقية.

ويواصل الفريق التحضير لمباراتى الذهاب والعودة أمام الترجى التونسى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويدرس موسيمانى خوض الفريق ودية ثانية الأسبوع المقبل بعد خوض مباراة ودية أمس على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الشرق للتأمين.

ويسعى الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، لتحقيق عدة أهداف من المباراة الودية الثانية، من بينها الحفاظ على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان على العائدين من الإصابة، والتحضير لمواجهتى الترجى التونسى، خاصة بعد قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم تأجيل مواجهة الفريق أمام إنبى فى بطولة كأس مصر والتى كان مقررا إقامتها اليوم الجمعة.

كان الأهلى قد استأنف تدريباته عقب العودة من قطر والتتويج بكأس السوبر، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربى بهدفين نظيفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن.

وتقرر سفر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إلى تونس يوم 14 يونيو الجارى من أجل الترتيب والتنسيق الخاص بسفر الفريق إلى تونس، واختيار ملعب التدريب المقرر أن يؤدى عليه الأهلى تدريباته قبل المباراة.