شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يطلب ضم 4 لاعبين للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، أربعة لاعبين يرغب فى ضمهم لصفوف الفريق نهاية الموسم الجارى، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وسيعقد كارتيرون جلسة مع مسؤولى اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، خلال الأيام المقبلة، من أجل عرض الأسماء عليهم، من أجل اتخاذ كافة الإجراءات لضمهم.

ويأتى من ضمن اللاعبين الأربعة مصطفى فتحى المعار لنادى سموحة ورزاق سيسيه المعار إلى الاتحاد السكندرى، والذى شدد المدير الفنى للزمالك على ضرورة عدم تمديد إعارتهم لموسم جديد نظرا لحاجة الفريق الشديدة لجهودهم.

وتألق الثنائى سيسيه ومصطفى فتحى، خلال الموسم الحالى، وظهرا بمستوى متميز، نالا عليه إشادة واستحسان الجميع، مما دفع أندية عديدة ترغب فى التعاقد معهم سواء أندية محلية أو أندية عربية، إلا أن كارتيرون شدد على رفضه وجود الثنائى خارج الزمالك الموسم المقبل.

ووضع كارتيرون، عماد نبيل دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، ثالث صفقة يرغب فى ضمها لصفوف الفريق بداية من الموسم الجديد، فى ظل قناعات كارتيرون بقدرات اللاعب الفنية والبدنية، فضلاً عن موافقة اللاعب وترحيبه بارتداء الفانلة البيضاء منذ فترة طويلة، وكان من المفترض انضمام اللاعب لصفوف الزمالك بداية من الموسم الحالى لولا وجود بعض العراقيل التى حالت دون إتمام الصفقة.

ويأتى رابع الصفقات مركز رأس الحربة الذى يرغب كارتيرون فى تدعيمه برأس حربة صريح، وحدد كارتيرون لاعبين للمفاضلة بينهما وفقاً للمتاح منهما، واللاعبان هم لابا كودوجو لاعب العين الاماراتى، وحسام حسن، مهاجم سموحة.

ويرفض كارتيرون حسم ملف اللاعبين الذى يرغب فى عدم الإبقاء عليهم فى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل لرغبته فى إعطاء فرصة للجميع لإثبات أحقيته بالتواجد فى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وطلب كارتيرون من أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، إعداد تقرير مفصل عن جميع اللاعبين المعارين، من أجل حسم موقفهم قبل نهاية الموسم، سواء بالموافقة على تمديد إعارتهم أو إعادة أى منهم للانضمام للفريق.

يأتى هذا فى الوقت الذى لم يحسم فيه كارتيرون، قراره بشأن المغربى محمد أوناجم، الذى أبدى رغبته فى تمديد إعارته مع الوداد البيضاوى، لستة أشهر جديدة، لرغبته فى المشاركة مع الوداد فى كأس العالم للأندية المقبلة، فى حالة فوز الوداد ببطولة دورى رابطة الأبطال الإفريقى الموسم الحالى، وأبلغ كارتيرون مسؤولى اللجنة التى تدير الزمالك، بأنه لن يحسم موقفه بشأن أوناجم فى الوقت الراهن والانتظار إلى ما بعد نهاية دورى الأبطال الإفريقى، وإعطاء الرأى النهائى عقب انتهاء البطولة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن كارتيرون استقر على رحيل حميد أحداد نهاية الموسم الحالى، فى ظل تلقى اللاعب أكثر من عرض عربى، فضلاً عن رغبة كارتيرون فى الاستفادة من مقعده فى القائمة لإضافة لاعب أجنبى جديد.

من جهة أخرى، قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك صرف مكافأة خاصة للاعبى فريق السلة، بعد فوزهم بالبطولة الإفريقية.

كانت بعثة الفريق قد وصلت فى الساعات الأولى من صباح الخميس، عائدة من رواندا بعد التتويج ببطولة إفريقيا للأندية الأبطال.

وكان فى استقبال البعثة حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادى، وحسين السمرى المدير التنفيذى للنادى، وحسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة النادى، ونبيل عبد الفتاح مدير العلاقات العامة بالنادى.