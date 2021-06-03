شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى معسكر فرنسا بعد الثلاثية أمام ويلز قبل يورو 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الأربعاء إقامة العديد من المواجهات الودية على مستوى المنتخبات الأوروبية التى تستعد بقوة لخوض منافسات بطولة يورو 2020، والتى سوف تنطلق بداية من يوم 11 يونيو الجارى وتستمر حتى 11 يوليو المقبل.

حقق منتخب فرنسا فوزا سهلا على نظيره المنتخب الويلزى بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين على ملعب«آليانز ريفييرا» بمدينة نيس، استعدادا لخوض يورو 2020، التى تنطلق يوم 11 يونيو الجارى.

وأهدر بنزيما ركلة جزاء لمنتخب فرنسا فى الدقيقة 28 تصدى لها حارس منتخب ويلز، ليمنع نجم الريال من تسجيل أول أهدافه مع الديوك بعد العودة، وتعد هذه هى الركلة الخامسة من لاعبى الديوك فى آخر 8 ركلات.

من جانبه، أبدى كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، سعادته البالغة بالعودة للعب فى منتخب فرنسا، حيث قال: «أشعر بالاعتزاز، الكثير من الفخر، الكثير من الفرح، وأردت أن أظهر ما رغبت به هذا المساء على الميدان».

وتابع بنزيما قائلا: «كان لدى شعور جيد حقًا، شعرت بأننى جيد، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة الليلة، أنا فخور جدًا بارتداء هذا القميص».

وحقق منتخب إنجلترا فوزا صعبا على نظيره منتخب النمسا، بهدف نظيف، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين، على ملعب «ريفرسايد»، فى إطار استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات يورو 2020.

وفى مباراة أخرى، تعادل المنتخب الألمانى مع نظيره الدنماركى بنتيجة 1-1 خلال المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب «تيفولي» بألمانيا، فى إطار الاستعداد لبطولة يورو 2020.

من جانبه، أكد يواكيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، أنه على لاعبى منتخب بلاده التحسن بالأخص هجوميا فى الأيام المقبلة، وقال: «حتى تعادل منتخب الدنمارك، حرمناهم من شن الفرص، وكانت مباراة كان يجب أن نحسمها، أتيحت لنا العديد من الفرص للتقدم بثنائية، ولو فعلنا ذلك، لما كانت نهاية المباراة صعبة للغاية بالنسبة لنا».

وتابع مدرب منتخب ألمانيا قائلا: «فقدنا القليل من السيطرة فى الشوط الثانى، لأننا فقدنا الكرة بسهولة عدة مرات، فى الهجوم، كان هناك نقص فى الرغبة فى الركض».