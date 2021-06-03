شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السلة يطبق تقنية «VAR» محليًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصرى لكرة السلة تطبيق تقنية الفيديو لأول مرة بالبطولات المصرية، وذلك خلال الدور نصف النهائى من دورى السوبر، بالإضافة إلى الدور النهائى.

وقال الاتحاد المصرى، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه سيتم تطبيق تقنية الفيديو IRS فى مرحلتى نصف نهائى ونهائى دورى السوبر، وذلك لأول مرة فى تاريخ اللعبة فى مصر. ويلتقى فى منافسات دور نصف نهائى دورى سوبر السلة فريق الأهلى، منافسه الاتحاد السكندرى، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة.

وتقام منافسات نصف النهائى بنظام «BEST OF 5» بإقامة 5 مواجهات بين الفريقين، ويتأهل الفريق حال فوزه فى 3 مواجهات.. وتقام جميعها بالصالة المغطاة لاستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق منافسات نصف النهائى، يوم الأحد المقبل، بلقاء الاتحاد السكندرى ضد الأهلى. وتقام مواجهات الاتحاد والأهلى أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيو الجارى، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.