شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُشعل الصراع على بطاقة الصعود بالفوز على فاركو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تمكن حرس الحدود من تحقيق فوز صعب على منافسه فاركو بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات الجولة 25 من منافسات دوري الدرجة الثانية.

وتقدم حرس الحدود في الدقيقة 34 عن طريق لاعبه مصطفى صبحى فيما سجل على بهيج هدف التعادل لفاركو عند الدقيقة 76، وجاء الهدف القاتل لكتيبة لرفاق محمد حليم في الدقيقة 84 بأقدام اللاعب وليد عادل.

وبهذه النتيجة يتصدر حرس الحدود ترتيب المجموعة برصيد 52 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فاركو صاحب الوصافة برصيد 51 نقطة وياتي فريق أبوقير للأسمدة في المركز الثالث بعد أن جمع 45 نقطة وهو نفس رصيد الأوليمبي صاحب المركز الرابع ويتواجد بلدية المحلة في المركز الخامس برصيد 41 نقطة.

يذكر أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفاركو، يمتلك خبرات كبيرة في دوري القسم الثاني، حيث سبق له قيادة أسوان إلى بلوغ الدوري الممتاز فيما يبحث محمد حليم عن تحقيق إنجاز في تجربته الأولى.