شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يوجه صدمة قوية للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية لمسؤولي القلعة الحمراء.

وعلمت «المصري اليوم» أن ناصر ماهر، يرفض فكرة الرحيل عن النادي الأهلي، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرغب اللاعب في الرحيل عن النادي الأهلي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، في حال عدم حاجة الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، لخدماته الفنية في الموسم الجديد.

يذكر أن ناصر ماهر، لم يظهر بمستوى مميز في المباريات التي شارك بها مع الأهلي هذا الموسم، وهو جعل الجهاز الفني للفريق الأحمر يستقر على رحيله في نهاية الموسم الجاري.