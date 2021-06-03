شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع مصر للتأمين في مباراة مثيرة .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعادل الفريق الأول للنادي الأهلي مع مصر للتأمين ودياً بملعب مختار التتش بهدفين لكل منهما، في إطار الاستعداد لجولتي نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ووجد لاعبو المارد الأحمر سهولة في الوصول لمرمى مصر للتأمين وأضاع مهاجموه العديد من الفرص السهلة، فيما جاء الهدفين عن طريق اللاعب وليد سليمان في الدقيقة 9 واللاعب الشاب فهد جمعة عند الدقيقة 84.

وظهر دفاع الأهلي بمستوى غير جيد وهو ما دفع لاعبي مصر للتأمين إلى الظهور هجومياً وتسجيل هدفين في مرمى الحارس علي لطفي، فيما خرج محمود متولي المباراة في الدقيقة 40 بعدما شعر بشد في العضلة الخلفية.

ودخل المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي، ومحمود متولي، ومحمود كهربا، ووليد سليمان، ووليد مصطفى.

خط الهجوم: مروان محسن.