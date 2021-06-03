شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود متولي في ودية مصر للتأمين .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض اللاعب محمود متولي للإصابة خلال مباراة فريقه الأهلي أمام مصر للتأمين ودياً في إطار الاستعداد لملاقاة الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعد هذه المواجهة هي الظهور الأول لمتولي بعد إتمامه البرنامج التأهيلي عقب إجراء عملية الرباط الصليبي بعد إصابته خلال مباراة أسوان بالدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس من العام الماضي.

وشعر محمود متولي بشد في العضلة الخلفية عند الدقيقة 40 وهو ما دفع الجهاز الطبي للمطالبة بإخراجه من أجل الاطمئنان على حالته.