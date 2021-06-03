شكرا لقرائتكم خبر عن أليجري يجتمع بإدارة يوفنتوس لتحديد سوق الانتقالات.. وغموض موقف رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية عن جلسة مقررة مساء اليوم الخميس، بين ماسيمليانو أليجري المدير الفني الجديد ليوفنتوس، وإدارة النادي، لوضع خطته لانتقالات الفريق هذا الصيف، والتدعيمات التى يحتاجها الفريق، بالإضافة للاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

وقالت الصحيفة الإيطالية إن أليجري سيلتقي بفيديريكو تشيروبيني مدير يوفنتوس لمناقشة انتقالات الصيف.

وأضافت الصحيفة: «أليجري تحدث مع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني، وتم الاتفاق على تجديد عقديهما لعام واحد فقط، مع اقتراب نهاية مسيرتهما الكروية، أليجري يثق في الحارس تشيزني، ولذلك تم تعليق المحادثات مع دوناروما حارس ميلان».

وأشار التقرير إلى أن أليجري يرغب في إعادة البوسني ميرالم بيانيتش الذي تم بيعه لبرشلونة في صفقة تبادلية مع آرثر ميلو، وبين أنه لا يمكن إعادته إلا بالإعارة، خاصة أن البارسا لا ينوي بيع عقده بشكل نهائي.

وأفادت الصحيفة بأن أليجري يفضل بيانيتش على لوكاتيلي الذي يعد ضمن اللاعبين الذين يسعى يوفنتوس لضمهم هذا الصيف، كما يأمل في أن يوقع باولو ديبالا على عقد جديد، كما أقنع المدرب النادي بضرورة تمديد إعارة ألفارو موراتا.

ومن المقرر أن يبلغ نجم الفريق كريستيانو رونالدو إدارة النادي بخططه حول مستقبله، مع العلم أن أليجري اقترح أن يبيع يوفنتوس رونالدو عام 2019 لتدعيم الفريق.