شكرا لقرائتكم خبر عن قرار عماد النحاس بشأن تجديد تعاقده مع المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تأجيل حسم تجديد تعاقده مع فريق الذئاب، في الفترة الجارية.

وعلمت «المصري اليوم» أن عماد النحاس، قرر تأجيل حسم قراره النهائي بشأن تجديد تعاقده مع المقاولون العرب، لنهاية الموسم الجاري، وذلك لدراسة جميع العروض المقدمة له.

ويرغب النحاس، في خوض تجربة جديدة الموسم الجديد، حال وصول عروض له تناسب طموحاته المالية والفنية، مكتفياً بالثلاث سنوات التي قضاها داخل جدران ذئاب الجبل.

يُذكر أن المقاولون العرب يحتل المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في مثلها وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 21 غيرها.