شكرا لقرائتكم خبر عن لويز على رأس قائمة الراحلين من آرسنال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي آرسنال عن رحيل 4 لاعبين من فريقه الأول بعد نهاية الموسم الحالي يأتي في مقدمتهم المدافع البرازيلي ديفيد لويز.

ويأتي رحيل الدولي البرازيلي بعد انتهاء مدة عقده مع النادي اللندني الذي رفض التمديد، مفضلاً الاكتفاء بموسمين شارك اللاعب خلالهما في 73 مباراة وسجل 4 أهداف.

وضمت قائمة الراحلين داني سيبايوس ومارتن أوديجارد بسبب عدم تقديمهما الأداء المنتظر منذ قدومهما من فريق ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى اللاعب ماثيو راين الذي انتهت إعارته من برايتون.

وقدم آرسنال أداء غير مقنع تحت قيادة مدربه أرتيتا، حيث احتفل الفريق المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة ليفقد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى آرسنال إلى التعاقد مع صفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.