شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي يوضح حقيقة ضم مروان محسن من الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري إن ناديه لم يدخل في مفاوضات من أجل ضم لاعبين جدد حتى الآن.

وأكد مصيلحي أنه لم يفتح محادثات ودية أو رسمية مع إدارة الأهلي من أجل الحصول على خدمات مروان محسن مهاجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الحالية.

وشدد رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة سينتظر نهاية منافسات الدوري من أجل تحديد احتياجات الفريق وفقاً للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويحتل زعيم الثغر المركز السابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 34 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن سموحة صاحب المركز الرابع.