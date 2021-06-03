شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يبلغ لجنة الزمالك: لا تفريط في مصطفى فتحي وسيسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الزمالك، بالاتفاق مع اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادى برئاسة حسين لبيب، التفريض فى مصطفى فتحى ورزاق سيسيه، لاعبي الفريق الكروى، اللذين تمت إعارتهما، حيث أعير مصطفى فتحى لفريق سموحة حتى نهاية الموسم، وتم تجديد إعارة رزاق سيسيه للاتحاد السكندرى.

وأبلغ كارتيرون مسؤولى اللجنة برغبته فى عودة الثنائى بداية من الموسم المقبل، بعد المستويات الكبيرة والرائعة التى يقدمها اللاعبان مع سموحة والاتحاد السكندرى، خصوصا مصطفى فتحى الذى كان يعانى من أزمة ثقة وكان بعيدا عن مستواه الفنى المعهود، لكنه ظهر بشكل مغاير تماما خلال الإعارة وتألق فى العديد من المباريات وساهمت أهدافه وتمريراته فى حسم نقاط كثيرة لفريق سموحة هذا الموسم.