شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مانو مينينز مدرباً للنصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد حسين عبدالغني المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر السعودي أن تحقيق لقب دوري أبطال آسيا 2021 يتصدر أهداف «العالمي» في المرحلة المقبلة بجانب المنافسة على باقي الألقاب المنتظرة محلياً.

وكشف الدولي السابق عن استمرار المدرب البرازيلي مانو مينينز في منصبه على رأس الجهاز الفني للفريق الكروي في الموسم المقبل.

وبين عبدالغني أنه مقتنع بما يقدمه المدرب قياساً بما واجه النصر من ظروف خلال هذا الموسم، وطالب جماهير ناديه بدعم الفريق في هذه المرحلة قبل كل شيء.

واعترف حسين أنه غير راض عن وجود النصر في المركز السادس بنهاية الدوري بيد أنه استدرك «عانينا عدة تحولات صعبة خلال الموسم، ضغط المباريات وإصابات كورونا في الجولات الأولى وتغيير المدربين بالإضافة لعدم عمل برنامج إعدادي من الأساس بسبب ظروف فيروس كورونا».

وكشف عن خطط جارية للتعاقد مع لاعبين جدد محليين وأجانب بجانب التعاقد مع أجهزة فنية لتقييم اللاعبين المعارين.

إلى ذلك شكل مسلي آل معمر رئيس نادي النصر لجنة تنفيذية برئاسته في أول اجتماع لمجلس إدارته، وبحسب تقارير متطابقة فإن النصر مهتم بجلب حارس وظهير أيسر من السوق المحلي، ومدافع ومهاجم أجنبيين.