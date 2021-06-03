شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يهزم أبو حماد بثمانية استعدادا لمواجهة إنبى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال الفوز على فريق أبو حماد أحد أندية القسم الثالث بنتيجة ثمانية أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ستاد اتحاد الشرطة الرياضى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز الأهداف كل من التونسى محمد مثناني هدفين وعلي صابر ومحمد بسيوني ومحمد حامد وأحمد شرويدة وكريم بامبو وموسي دياوارا لكل منهم هدف .

ويسعى الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال و مساعدة أمير عبد العزيز تصحيح الاخطاء الدفاعية و العمل على أنهاء الهجمات بشكل صحيح خلال المباريات الودية وقبل خوض مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة إنبى ضمن مباريات الجولة الـ26 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز وستقام المباراة على ملعب بتروسبورت يوم 16 من الشهر الجارى .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 19 نقطة .



فريق البنك الاهلى



كريم بامبو



الجهاز الفنى لفريق البنك الاهلى



كريم حسن شحاتة و خالد جلال



محمد بسيونى



محمد مثنانى