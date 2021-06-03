شكرا لقرائتكم خبر عن صالة برج العرب جاهزة لاستضافة نصف نهائى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة التجهيزات الاخيرة التي تخضع لها صالة برج العرب بالاسكندرية المقرر لها استضافة نصف نهائي دوري السوبر رجال الأسبوع القادم.

ويلتقي في منافسات دور نصف نهائي دوري سوبر السلة فريق الأهلي، منافسه الاتحاد السكندري، كما يلعب الزمالك ضد الجزيرة.

وتقام مواجهات الاتحاد والأهلي أيام 6 و8 و10 و12 و14 يونيو الجاري، بينما يلعب الزمالك ضد الجزيرة أيام 8 و10 و12 و14 و16 من نفس الشهر.

وحضر عمرو مصيلحي عضو مجلس ادارة اتحاد السلة أمس الأربعاء إلى صالة برج العرب من أجل متابعة آخر استعدادات الصالة من تغيير أرضية إلى بعض الأمور الأخرى التي تشرف عليها منطقة الأسكندرية لكرة السلة.

وقام عمرو مصيلحي مدير إدارة المنتخبات بجولة رفقة كلًا من عصام مجاهد وعبد الوهاب العجمي وأحمد شكيوي وسامح صلاح المشرفين على تجهيز الصالة لاستضافة المباريات وأشاد بآخر ما وصلت إليه من تجهيزات وهو ما نقله إلى مجلس الادارة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة.

وشهدت صالة برج العرب بالاسكندرية تجربة للوحات والأرضية والتجهيزات الاخيرة من خلال اقامة تقسيمة ودية بين لاعبات المنتخب الأول لكرة السلة بقيادة إيهاب الألفي.

وقام المنتخب الذي يقوده إيهاب الالفي ويعاونه عمرو عاصم مدرب عام ومحمد شوقي مدرب مساعد وأحمد عبد المطلب وعلياء محمود "مدربي معايشة" – آلاء خالد إداري الفريق – أسماء العقباوي علاج طبيعي – فريد سمير لياقة بدنية – عبد الرحمن جلاد محلل أداء بإجراء تقسيمة في صالة برج العرب في اطار الاستعداد لتصفيات إفريقيا.

وتقام التصفيات المؤهلة لبطولة الأفرو باسكت "سيدات" في القاهرة في شهر يوليو القادم تمهيدًا لاقامة البطولة في الكاميرون في شهر سبتمبر المقبل.