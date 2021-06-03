شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وحكام مباراة بيراميدز والرجاء المغربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد وحكام مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر أن تقام مباراة الذهاب في التاسعة من مساء يوم 20 يونيو الجاري على استاد الدفاع الجوي على أن تجرى مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر في كازبلانكا.

ويدير المباراة الحكم البوروندي باسيفيك وينيامانا، ويعاونه المساعد الأول جيلبيرت شيرويت من كينيا والحكم المساعد الثاني ديك أوكيلو من أوغندا، والحكم الرابع بيتر كاماكو من كينيا، بينما يتولى الحكم الجزائري مهدي عبيد تطبيق تقنية الفار في اللقاء بحيث سيكون الحكم الأول للتقنية ويساعده مواطنه عبد الحق إيتشيلالي كمساعد أول، ومقران جوراري كمساعد فار ثاني.

ويراقب اللقاء الأثيوبي سولومون أبيبي، والمنسق العام ناصيري جبريل من نيجيريا، ويراقب الحكام ليزلي ليوندا من تنزانيا، والمنسق الإعلامي الزميلة إيناس مظهر من مصر، ويراقب إجراءات تطبيق كوفيد ١٩ الدكتور محمد سلطان من مصر، وتم تعيين السيدة سولانج لي من رواندا للقيام بدور المنسق الأمني للمباراة