شكرا لقرائتكم خبر عن كريم نيدفيد يعود للمشاركة مع الاهلى أمام مصر للتأمين بعد 800 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد كريم نيدفيد لاعب فريق الاهلى للمشاركة في المباريات في اللقاء المقام حاليا أمام مصر للتأمين في التجربة الودية قبل السفر الى تونس و مواجهة الترجى التونسى في الدور قبل النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد غياب عن المباريات استمر قرابة الـ 800 يوم .

وغاب كريم نيدفيد عن تشكيل فريق الاهلى لمدة تصل الى عامين بسبب الإصابة التي لحقت اللاعب في الركبة وقام باجراء جراحة طبية في ألمانيا خلال الفترة الماضية .

ووصلت مدة غياب نيدفيد عن تدريبات الأهلي إلى 744 لم يذق فيها متعة التدرب وسط مجموعة مكتفيا بالتأهيل والتدريبات الانفرادية، بعدما اشتكى من الإصابة بقطع في غضروف الركبة استلزم إجراء جراحة في الركبة بألمانيا، قبل أن تتأخر عودته للملاعب.

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية المقامة حالياً بإستاد التتش بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من المباراة، التى شهدت إصابة محمود متولى مدافع الفريق العائد من إصابة طويلة.

سيطر الأهلي عل مجريات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل كان أخطرها عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي الذي لعب كرة "لوب" مُستغلاً خروج حارس مرمى مصر للتأمين من مرماه ولعب الكرة "لوب" لكنها جاءت بعيداً عن الشباك.