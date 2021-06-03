شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول ..الأهلي يتقدم على التأمين بهدف الحاوى وإصابة محمود متولى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية المقامة حالياً بإستاد التتش بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من المباراة، التى شهدت إصابة محمود متولى مدافع الفريق العائد من إصابة طويلة.

سيطر الأهلي عل مجريات الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة للتسجيل كان أخطرها عن طريق مروان محسن وحمدي فتحي الذي لعب كرة "لوب" مُستغلاً خروج حارس مرمى مصر للتأمين من مرماه ولعب الكرة "لوب" لكنها جاءت بعيداً عن الشباك.

وشهد تشكيل الأهلي لمبارارة مصر للتأمين الودية المقامة حالياً بإستاد التتش العديد من الأمور الجديدة على الفريق يأتي في مقدمتها ، مشاركة محمود متولي الغائب عن مباريات الأهلي منذ ما يقرب من عام وتحديداً منذ مباراة أسوان في الدوري المحلي خلال أغسطس الماضي.

كما شهد تشكيل الأهلي مشاركة الصاعد وليد فاروق صاحب الـ21 عاما حيث أنه من مواليد فريق 99 بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء ويلعب جناح أيسر ويشبه مدربيه في قطاع الناشئين في الأهلي بوليد سليمان كما وصفه الحاوى فى تصريحات سابقة انه خليفته فى الملاعب ، ليأتى الذى يتزامل معه داخل الملعب ويلعب بجواره.

كما شارك الحارس البديل على لطفي وكذلك سعد سمير الذي غاب فترة طويلة عن المباريات للإصابة قبل أن يعود منذ أسابيع ويشارك لفترات قليلة للغاية.

كما شارك أحمد نبيل كوكا الذي شارك عدة مباريات في الجبهة اليسرى خلال الفترة التي أُصيب فيها ثلاثي الجبهة اليسرى على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد ، ومن المشاهد الهامة في ودية الأهلي أمام مصر للتأمين مشاركة الحاوي وليد سلميان أساسياً.

وظهر حمدي فتحي في الشتكيل الأساسي كذلك بعدما ظهر كبديل لمدة دقائق في مباراة نهضة بركان المغربي الأخيرة التي فاز فيها الأهلي بثنائية نظيفة وحصد السوبر الأفريقي السابع.

وعاد كذلك مروان محسن لقيادة هجوم الأهلي بعد غياب طويل حيث يتألق في قيادة الهجوم الأحمر كلاً من محمد شريف وصلاح محسن.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة مصر للتأمين كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، وسعد سمير، ورامي ربيعة وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: حمدي فتحي ومحمود متولي ومحمود كهربا ووليد سليمان ووليد مصطفى.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي والتي تقام يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.