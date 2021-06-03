الزمالك يُخطر محترفيه بالعودة يوم 16 يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول بنادي الزمالك، عن موعد عودة اللاعبين المحترفين بصفوفه للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى عقب فراغهم من التواجد مع منتخبات بلدانهم.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الزمالك أخطر اللاعبين بالتواجد في مصر يوم 16 يونيو؛ للانتظام في التدريبات قبل مواجهة أسوان.

ويتواجد من صفوف الزمالك فرجاني ساسي وحمزة المثلوثي مع المنتخب التونسي، بينما يتواجد أشرف بنشرقي مع المنتخب المغربي وحميد أحداد مع منتخب المغرب للمحليين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره أسوان يوم الخميس الموافق 17 يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري.