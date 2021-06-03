مصدر يكشف لمصراوي.. حجم إصابة مدافع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد مصدر بالنادي الأهلي أن محمود متولي مدافع الفريق العائد من جديد للمشاكة مع فريقه في ودية مصر للتأمين تعرض للإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وغادر متولي ملعب مختار التتش خلال المباراة الودية متأثراً بإصابته، والتي جاء التشخصي المبدئي لها وفقاً لمصدر "الخليج 365" بشد في العضلة الخلفية.

وأشار المصدر إلى أن مدافع الأهلي سيخضع لفحص على الركبة من أجل التأكد من سلامتها خاصة أن اللاعب عائد للمشاركة بعد فترة غياب طويل بسبب إصابة الرباط الصليبي.

ويأمل موسيماني في أن يُصبح مدافعه لائقاً للمشاركة في المباريات المُقبلة حتى يكون عوناً للدفاع في مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.