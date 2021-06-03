محمود متولي يتعرض للإصابة في أول ظهور بعد التعافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعرض محمود متولي مدافع الأهلي للإصابة في المباراة التي أقيمت أمام مصر للتأمين في مرحلة التوقف الدولي، حيث يستعد الفريق لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري الأبطال.

ولعب محمود متولى أساسيًا في المباراة خلال الظهور الأول للاعب بعد التعافي من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.

وغادر متولى ملعب المباراة في الدقيقة 40 دون أن تدخل من المنافس حيث أشار لطبيب الفريق على موضع الإصابة في العضلة الخلفية لساقه الأيسر.

وتعرض متولى للإصابة في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مباراة أسوان من الموسم الماضي وذلك في أغسطس 2020.