الأهلي يتعادل أمام مصر للتأمين قبل مباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تعادل الأهلي أمام نظيره مصر للتأمين بهدفين لكل فريق خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس؛ استعداداً لمباراة الترجي.

وسيلتقي الأهلي الترجي في دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة الأولى في 19 من الشهر الجاري على ملعب "حماد العقربي" برادس.

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام بحسب ما أفاد مصدر لـ"الخليج 365"

انطلاق المباراة

افتتح الأهلي التسجيل في الدقيقة 9 عن طريق لاعبه وليد سليمان.

وفي الدقيقة 34 كاد يُسجل حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي بعد تمريرة رائعة وصلته من مروان محسن؛ ليرسلها أعلى حارس مصر للتأمين ولكن تخرج عن المرمى.

وشهدت الدقيقة 40 مغادرة محمود متولي للملعب بعد تعرضه؛ للإصابة.

وألغى الحكم في الدقيقة 60 هدفًا سجله محمود عبدالمنعم "كهربا" بعد تمريرة وصلته من وليد سليمان، بداعي وقوع كهربا في مصيدة التسلل.

وسجل مصر للتأمين الهدف الثاني في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 85 تعادل الأهلي بتسجيل الهدف الثاني عن طريق لاعبه محمد نصير.