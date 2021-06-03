"وجه جديد لأول مرة" .. متولي وكهربا يقودان تشكيل الأهلي لودية مصر للتأمين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيخوض مباراة مصر للتأمين الودية التي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً في على ملعب مختار التتش معقل الفريق الأحمر بمقر الجزيرة.

ودفع موسيماني بمحمود متولي في خط الدفاع في أول مشاركاته عقب تعافيه من جراحة الرباط الصليبي فيما يتواجد محمود عبد المنعم "كهربا" ووليد سليمان في التشكيل الأساسي بالإضافة إلي الشاب وليد مصطفي في مركز الجناح الأيمن.

وجاء التشكيل على النحو التالي :

حراسة المرمى : علي لطفي .

الدفاع : رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، سعد سمير ، أحمد نبيل كوكا .

وسط الملعب : حمدي فتحي ، محمود متولي.

وسط الملعب الهجومي : كهربا ، وليد سليمان، وليد مصطفي.

الهجوم : مروان محسن.

ويغيب عن الأهلي مجموعة اللاعبين المختارين في قائمة المعسكر الأوليمبي استعداداً لمواجهة جنوب أفريقيا وكذلك الأجانب الذين انضموا لمنتخبات بلادهم في الأجندة الدولية بالإضافة إلي المصابين محمد هاني ومحمد مجدي قفشة.

وتأتي المباراة ضمن تحضيرات الفريق لمباراتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب في تونس يوم 19 من يونيو المقبل، على أن تقام مواجهة العودة بالقاهرة يوم 26 من الشهر نفسه.

وكان الأهلي قد صعد لنصف نهائي دوري الأبطال بعد الفوز على فريق صن داونز بطل جنوب إفريقيا في دور الثمانية بنتيجة 3/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.