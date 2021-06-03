مشاهدة البث المباشر لـ مباراة الجزائر وموريتانيا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة الجزائر وموريتانيا فى تحضيرات تصفيات كأس العالم 2022 فى قطر، ضمن مباريات اليوم الخميس 3 يونيو 2021.

يستضيف ملعب مصطفي تشاكر بمدينة البليدة لقاء منتخب الجزائر ونظيره الموريتاني، ضمن استعدادات كتيبة المدير الفني “جمال بلماضي”، لتصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

ويستعد المنتخب الجزائري بقوة قبل خوض لقاءه الرسمي الأول فى تصفيات كأس العالم أمام منتخب جيبوتي والمقرر له يوم 4-9-2021 فى الجزائر، حيث يلعب محاربو الصحراء 4 مباريات ودية خلال الشهر الجاري أمام كل من منتخبات (موريتانيا – مالي – تونس – بروندي).

ويقع المنتخب الجزائري ضمن المجموعة الأولي بتصفيات كأس العالم 2022، الى جانب منتخبات (جيبوتي – بوركينا فاسو – النيجر)، بينما يتواجد المنتخب الموريتاني ضمن المجموعة الثانية بالتصفيات والتي تضم منتخبات (غينيا الاستوائية – تونس – زامبيا).

يذكر ان منتخب الجزائر قد واجه المنتخب الموريتاني فى 5 مناسبات من قبل، حقق محاربو الصحراء الفوز فى 4 مباريات، بينما خيم التعادل على مباراة واحدة، وشهد آخر لقاء جمع بينهم أكبر نتيجة حيث فاز المنتخب الجزائري بنتيجة 6-صفر.

البث المباشر لـ مباراة الجزائر وموريتانيا

تنطلق صافرة بداية مباراة الجزائر ومويتانيا فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، 19:45 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الدولي المصري “ابراهيم نور الدين”.

تنقل مباراة منتخب الجزائر ومنتخب موريتانيا الودية على شاشة التليفزيون الجزائري (القناة الثانية)، بصوت المعلق الرياضي “بلال بيناري”.