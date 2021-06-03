مشاهدة البث المباشر لـ مباراة الوداد ويوسفية برشيد فى الدوري المغربي “الجولة 16”

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة الوداد ويوسفية برشيد فى الدوري المغربي “الجولة 16″، ضمن مباريات اليوم اليوم الخميس 3 يونيو 2021.

يستضيف الملعب البلدي لبرشيد لقاء الوداد الرياضي ويوسفية برشيد، والمؤجل من يوم 11-5-2021 لحساب الجولة الـ 16 فى الدوري المغربي.

يدخل الوداد مباراة اليوم محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 38 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الرجاء، والذي يلعب لقاءه الـ20 اليوم أمام سريع وادي زم فى الدوري، بينما خاض الواك 18 مباراة حتي الآن، حقق الفوز فى 11 مباراة، وتعادل فى 5 مباريات، وتعرض لهزيمتين.

ويسعي اليوم الوداد الى تحقيق الفوز، على أمل تعثر الرجاء المتصدر في مباراته ضد سريع وادي زم، وهي المواجهة التي ستقام على ملعب الأخير قبل لقاء “وداد الأمة”.

فى المقابل يدخل يوسفية برشيد مباراة اليوم محتلا المركز الخامس عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 19 نقطة، جمعهم من 19 مباراة، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى 10 مباريات، وتعرض لست هزائم.

كان لقاء الذهاب بين الوداد ويوسفية برشيد بالجولة الأولي فى الدوري المغربي على المركب الرياضي محمد الخامس، قد انتهي بفوز وداد الأمة بثنائية نظيفة.

البث المباشر لـ مباراة الوداد ويوسفية برشيد

تنطلق صافرة بداية مباراة الوداد ويوسفية برشيد فى تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية، 20:30 بتوقيت جرينتش.

تنقل مباراة الوداد ويوسفية برشيد فى الدوري المغربي على القناة المغربية الرياضية، ويتولي مهمة التعليق عليها المعلق الرياضي “سفيان رشيدي”.