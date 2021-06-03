مشاهدة البث المباشر لـ مباراة قطر والهند في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة قطر والهند في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021.

يسعى منتخب قطر للاقتراب من حسم الصدارة عندما يتقابل مع الهند، على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الدور الثاني بالمجموعة الخامسة، من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

ويتصدر منتخب قطر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب عمان برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، ويتواجد منتخب أفغانستان في المرتبة الثالثة وفي رصيده 4 نقاط، مقابل 3 للرابع الهند، ونقطة لبنجلادش.

ويخوض منتخب قطر هذه التصفيات ضمن السعي للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2023 في الصين، بعدما ضمن المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام على أرضه.

في المقابل، يأمل منتخب الهند بتحسين موقعه في ترتيب المجموعة بعد خسارة مباراتين والتعادل 3 مرات، من أجل إحياء آماله في بلوغ نهائيات كأس آسيا الصين 2023، بعد تقلص فرصه في مواصلة مشوار التأهل إلى كأس العالم 2022.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المجموعات الثمانية، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

وينقل بث مباشر مباراة قطر والهند على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما تذاع على قناة دبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة قطر والهند في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.