مشاهدة البث المباشر لـ مباراة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022

يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021.

يأمل منتخب الامارات في تحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع ماليزيا، على استاد زعبيل في دبي، ضمن منافسات الدور الثاني بالمجموعة السابعة، في التصفيات الآسيوية لكأس العالم قطر 2022، وكأس آسيا الصين 2023.

ويتصدر منتخب فيتنام ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، ويأتي في المركز الثاني منتخب ماليزيا بـ 9 نقاط، ويتواجد تايلاند في المرتبة الثالثة وفي رصيده 8 نقاط، بينما يقبع منتخب الامارات في المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل الترتيب إندونيسيا برصيد خالٍ من النقاط.

ويتطلع منتخب الامارات إلى حصد النقاط الثلاث، من أجل إحياء آماله في بلوغ الأدوار النهائية بتصفيات كأس العالم 2022، وتقليص الفارق إلى نقطتين مع متصدر المجموعة “منتخب فيتنام”.

على الجهة المقابلة، فإن منتخب ماليزيا يطمح بمواصلة عروضه القوية بعد فوزه في آخر مباراتين أمام تايلاند وإندونيسيا، رغم أن استعداداته جاءت متأخرة بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022، صاحب المركز الأول من كل مجموعة في المجموعات الثمانية، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا الصين 2023.

وينقل بث مباشر مباراة الامارات وماليزيا على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي الاماراتي “فارس عوض”، كما تذاع على قناة دبي الرياضية 1، بالإضافة إلى قناة الشارقة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية مواجهة الامارات وماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022، في تمام الساعة 16:45 بتوقيت جرينتش، 18:45 بتوقيت مصر، 19:45 بتوقيت السعودية، 20:45 بتوقيت الامارات.