يقدم لكم موقع الخليج 365 البث المباشر لمشاهدة مباراة الكويت وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022، ضمن مباريات اليوم الخميس 3-6-2021.

يحتضن ستاد جابر الأحمد الدولي بمدينة العارضية الكويتية لقاء قوي بين منتخب الكويت ونظيره الاسترالي المؤجل من يوم 26 مارس 2020 فى إطار منافسات الجولة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 فى قطر.

يتواجد منتخب الكويت ومنتخب استراليا فى المجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022 الى جانب كل من منتخبات (الأردن – نيبال – منتخب تايبيه الصينية).

يدخل منتخب أستراليا مباراة اليوم فى صدارة المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، بعد ان الفوز فى جميع مبارياته الأربعة، وسجل لاعبوه 16 هدفاً، واستقبلت شباكه هدفاً واحداً، كأقوي خط دفاع فى المجموعة.

بينما يدخل منتخب الكويت لقاءه اليوم فى المركز الثاني بترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، جمعهم من 5 مباريات، حقق الفوز فى 3 مباريات، وتعادل فى مباراة، وتعرض لهزيمة واحدة، وسجل لاعبوه 17 هدفاً، واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وفى المركز الثالث يتواجد منتخب الأردن برصيد 10 نقاط، ويليه منتخب نيبال رابعاً برصيد 3 نقاط، ويتذيل المجموعة منتخب تايبيه الصيني بدون أي نقاط.

يذكر ان لقاء الذهاب بين منتخب الكويت ومنتخب أستراليا قد شهد فوز الأصفر بثلاثية نظيفة، فى المباراة التي جمعتهم على ستاد جابر الأحمد الدولي يوم 10-9-2019 فى المرحلة الثانية من التصفيات.

موعد انطلاق بث مباشر مباراة الكويت وأستراليا

تنطلق صافرة بداية مباراة الكويت وأستراليا فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم الياباني “جومبي إيدا”.

تنقل مباراة الكويت وأستراليا فى تصفيات كأس العالم 2022 على قناة الكويت الرياضية بصوت المعلق الرياضي الكويتي “طارق الملا”، كما تُنقل ايضاً على قناة الكأس الرياضية (4) بصوت المعلق الرياضي المصري “أحمد الطيب”.

مشاهدة البث المباشر لـ مباراة الكويت وأستراليا فى تصفيات كأس العالم 2022