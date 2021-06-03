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لابورتا يؤكد استمرار كومان في تدريب برشلونة

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المنامة - ياسر ابراهيم -  
أكد جوان لابورتا، رئيس نادي الإسباني، اليوم الخميس عن استمرار الهولندي رونالد كومان في تدريب الفريق الأول.
 
وكانت الشكوك تحوم حول استمرار كومان في منصبه، قبل أن يعلن لابورتا الموقف النهائي للمدرب الهولندي.
 
وقال لابورتا في تصريحات نقلها حساب برشلونة الرسمي عبر "تويتر": "بعد فترة من التفكير اتفقنا على استمرار العقد الحالي لكومان".
 
وينتهي عقد كومان مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل.
 
وكان كومان قد تولى تدريب برشلونة في الصيف الماضي، وهو ما جعله يستقيل من تدريب منتخب هولندا.
 
قرار تولي كومان المسؤولية جاء من خوسيه ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني لذلك كان هناك بعض من الشكوك حول الاستمرار مع الإدارة الجديدة برئاسة لابورتا.
 
وقاد كومان برشلونة في 54 مباراة، فاز في 35 وتعادل 8 وخسر 11.
 
وحل برشلونة ثالثا في ترتيب بالموسم المنصرم، كما ودع من دور الـ16 ضد باريس سان جيرمان، لكن كومان نجح في الفوز بكأس ملك إسبانيا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

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