رسمياً.. ريال مدريد يجدد عقد فاسكيز حتى 2024

توصل ريال مدريد لاتفاق مع لوكاس فاسكيز بشأن استمراره مع الفريق حتى 2024 بحسب ما أعلن النادي الملكي اليوم الخميس.



وكانت الشكوك تدور حول إمكانية رحيل فاسكيز خاصة وأنّه لا يلعب بصورة دائمة كما أنّ تعرض لإصابة قاسية أبعدته عن وصيف الدوري الإسباني في الأشهر الفائتة.



ويأتي تجديد عقد فاسكيز عقب رحيل زيدان وعودة الإيطالي أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، خاصة وأن الإدارة تسعى جاهدة لتجنب الفوضى التي سبق وأن حدثت عند رحيل زيدان في صيف 2018.



ويستطيع فاسكيز اللعب في أكثر من مركز كظهير أيمن أو جناح هجومي الأمر الذي سيمنح المزيد من الخيارات التكتيكية لأنشيلوتي.