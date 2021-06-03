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رسمياً.. ريال مدريد يجدد عقد فاسكيز حتى 2024

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المنامة - ياسر ابراهيم - رسمياً.. يجدد عقد فاسكيز حتى 2024

الخميس, 03 يونيو, 2021 - 06:20 مساءً

توصل ريال مدريد لاتفاق مع لوكاس فاسكيز بشأن استمراره مع الفريق حتى 2024 بحسب ما أعلن النادي الملكي اليوم الخميس.
 
وكانت الشكوك تدور حول إمكانية رحيل فاسكيز خاصة وأنّه لا يلعب بصورة دائمة كما أنّ تعرض لإصابة قاسية أبعدته عن وصيف في الأشهر الفائتة.
 
ويأتي تجديد عقد فاسكيز عقب رحيل زيدان وعودة الإيطالي أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد، خاصة وأن الإدارة تسعى جاهدة لتجنب الفوضى التي سبق وأن حدثت عند رحيل زيدان في صيف 2018.
 
ويستطيع فاسكيز اللعب في أكثر من مركز كظهير أيمن أو جناح هجومي الأمر الذي سيمنح المزيد من الخيارات التكتيكية لأنشيلوتي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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