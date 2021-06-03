شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عُمان تفوز بتنظيم بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي ٢٠٢٤ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الاتحاد الدولي للهوكي عن فوز سطنة عمان باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي 2024م بعد حصول الملف العُماني على (13) صوتًا من أصل (16) في منافسة مع (6) ملفات أخرى.

وبهذا الفوز فإن منتخبي السلطنة للرجال والنساء سيشاركان مباشرة في البطولة العالمية دون خوض تصفيات مؤهّلة، إذ سيشارك في البطولة التي تُقام في يناير 2024 نحو (32) منتخبًا منها (16) للرجال و(16) للنساء.

وتوجّه الدكتور ناريندرا بترا رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، بالتهنئة لسلطنة عُمان على ثقة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد باستضافة بطولة خماسيات كأس العالم للهوكي للرجال والنساء، وقال: «هذا الفوز جاء من واقع ما حمله ملف السلطنة من مقومات نجاح التنظيم وفق المعايير الدولية التي تحدد ذلك، حيث كان ملف السلطنة مميّزًا من كافة النواحي، ونحن على ثقة تامة بقدرة الاتحادالعُماني للهوكي والمسؤولين عن الرياضة في السلطنة في تنظيم هذه البطولة بما يليق بسمعة عُمان المشهودة في هذا المجال».

ومن جانبه، أوضح داتو الطيب أكرم الرئيس التنفيذي للاتحاد الآسيوي للهوكي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للهوكي، أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وبعد اطلاعهم على ملفات الدول المتنافسة وصلوا إلى قناعة تامة بقوة الملف العُماني وما احتواه من بيانات وافية في كافة المجالات، "وفوز السلطنة بتنظيم هذه البطولة هو فوز لقارة آسيا بأكمله".

وبدوره، قال طالب بن خميس الوهيبي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني للهوكي: «"نُهدي فوز السلطنة وشرف تنظيم البطولة إلى المقام السامي للسلطان هيثم بن طارق وكافة محبي رياضة الهوكي بالسلطنة».

وقال الوهيبي « إن الفوز بتنظيم هذه البطولة يعدّ مكسبًا كبيرًا للسلطنة وللرياضة العُمانية باعتبار أنّ البطولة تُعدّ أول بطولة لخماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا، ونالت السلطنة شرف تنظيمها وسيكون اسم عُمان راسخًا في تاريخ البطولة .. وأشاد بالمجتمع الدولي على هذه الثقة الكبيرة، قائلاً: "بكل تأكيد سيكون لها الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي وسنقوم بتجهيز وتأهيل منتخب قادر على التنافس ومقارعة المنتخبات المشاركة».

وكانت المنافسة لملف استضافة البطولة من قِبل 7 دول، وهي: عُمان وهولندا وإسبانيا وجنوب إفريقيا والهند وباكستان وسنغافورة.