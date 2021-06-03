شكرا لقرائتكم خبر عن «بوكيتينو» يوجه ضربة موجعة لجماهير باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تقرير صحفى فرنسى عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان.

وكانت أنباء قد ترددت مؤخرًا عن رغبة بوكيتينو فى مغادرة حديقة الأمراء، قبل أن ينفيها البرازيلى ليوناردو، المدير الرياضى، ويؤكد: «بوكيتينو مرتبط معنا بعقد لمدة عامين، ونحن سعداء للغاية».

ولكن، وبحسب صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، فقد أبلغ بوكيتينو ليوناردو والرئيس ناصر الخليفى، بأنه يرغب فى فسخ عقده على الفور.

ورغم ارتباط بوكيتينو بتولى تدريب ريال مدريد، إلا أن تعيين الإيطالى كارلو أنشيلوتى قطع عليه الطريق، مما يعزز من أنباء عودته لناديه السابق توتنهام.

وأضافت الصحيفة، أنه فى حال رحيل بوكيتينو عن حديقة الأمراء، فإن الإيطالى أنطونيو كونتى، المدير الفنى السابق لإنتر ميلان، سيكون على رأس المرشحين لخلافته. جدير بالذكر أن بوكيتينو تولى الإدارة الفنية لسان جيرمان فى يناير الماضى، خلفًا لتوماس توخيل، لكنه خسر لقب الدورى، وودع دورى الأبطال من نصف النهائى.

ماوريسيو بوكيتينو - صورة أرشيفية

فى سياق آخر، تلوح تحركات كبرى فى الأفق بين كل من ريال مدريد وباريس سان جيرمان ويوفنتوس، بحسب تقرير صحفى إيطالى. ويسعى ريال مدريد بقوة للحصول على خدمات كيليان مبابى، نجم سان جيرمان، لتدعيم صفوف الفريق الذى خرج خالى الوفاض من الموسم المنقضى.

وأعلن النادى الملكى، رسميًا، تعيين الإيطالى كارلو أنشيلوتى مدربًا للفريق خلفًا لزين الدين زيدان، الذى قرر الرحيل قبل أيام قليلة.

وبحسب صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، فإن مبابى سيكون هدية فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لأنشيلوتى لتعزيز صفوف فريقه.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان سيتجه للتعاقد مع البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، لتعويض رحيل مبابى، فى حين سيحصل البيانكونيرى على خدمات الأرجنتينى ماورو إيكاردى، مهاجم النادى الفرنسى.

جدير بالذكر أن عقد مبابى سينتهى فى حديقة الأمراء، بنهاية الموسم المقبل، إلا أن ريال مدريد يرغب فى ضمه هذا الصيف.