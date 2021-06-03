شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يؤجل حسم مصير أوناجم إلي شهر يوليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، من اللجنة المكلفة بإدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، تأجيل حسم مصير المغربي محمد أوناجم إلي شهر يوليو المقبل.

وأبدي «أوناجم»، لمسؤولي الزمالك، رغبته في تمديد إعارته مع «الوداد البيضاوي»، لستة أشهر جديدة، لرغبته في المشاركة مع «الوداد» في كأس العالم للأندية المقبلة، في حالة فوز «الوداد» ببطولة دوري رابطة الأبطال الإفريقي الموسم الحالي، وأبلغ «كارتيرون» مسؤولي اللجنة التي تدير الزمالك بأنه لن يحسم موقفه بشأن «أوناجم» في الوقت الراهن، وأنه سينتظر إلي ما بعد نهاية دوري الأبطال الإفريقي، وسيعطي الرأي النهائي عقب انتهاء البطولة.