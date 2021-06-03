شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطلب تقريرًا عن حالة ستة لاعبين في الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع سداسي الفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، الخميس، عبدالله جمعة ومحمد هاشم ومروان شوقى ومحمد الضرف ومحمد مصيلحى ومدحت فقوسة، لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى لتخليصهم من الإصابات التي حلت بهم وأبعدتهم عن الفريق.

وحرص إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي الإسماعيلي، على الاطمئنان علي حالة السداسي من الجهاز الطبي، خصوصاً أنهم من العناصر التي ينوي الاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة.

وطلب «جلال» من الجهاز الطبي تقريرًا مفصلًا عن حالة اللاعبين الستة وموعد عودتهم إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، تمهيداً لمشاركتهم مع الإسماعيلي في المباريات المقبلة.

ويواصل الإسماعيلي تدريباته علي فترتين، خلال فترة توقف الدوري، استعداداً لمواجهة المحلة المقبلة، ويحرص المدير الفني علي إجراء تقسيمة في المران الصباحي لشرح بعض الجمل الهجومية والدفاعية للاعبين ومطالبتهم بتنفيذها بدقة عالية.