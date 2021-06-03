شكرا لقرائتكم خبر عن شفاينشتايجر: «لوف» أخطأ باستبعاد «بواتينج».. و«هونيس» خيب أملى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد لاعب المنتخب الألمانى السابق، باستيان شفاينشتايجر، مدرب المانشافت، يواخيم لوف، لعدم استدعائه جيروم بواتينج لقائمة يورو 2020.

وقال شفاينشتايجر: «شخصيًا أراه لغزًا بالنسبة لى، لماذا لم يتم استدعاء جيروم بواتينج للمنتخب الألمانى فى بطولة أمم أوروبا، وهو الذى قام بدور رئيسى فى تتويج موسم بايرن بالسداسية التاريخية».

وأضاف الفائز بكأس العالم 2014، فى مقابلة نشرتها صحيفة «شبورت بيلد» الألمانية: «حين أستعرض اللاعبين الذين لعبوا فى مركز قلب الدفاع، خلال الموسم الماضى، أجد أن بواتينج كان الأفضل فى الدورى الألمانى برمته».

وكان لوف، الذى يخوض آخر منافساته مدربًا للمنتخب الألمانى، قد استدعى الثنائى ماتس هوملز وتوماس مولر لخوض اليورو، بعدما كان قد استبعدهما برفقة بواتينج مطلع عام 2019. وبرر قراره بأنه يهدف إلى إضفاء عنصر الخبرة على الفريق، الذى تغيرت ملامحه ولم يعد فى أفضل حالاته مؤخرًا.

ويرى شفاينشتايجر أن زميله السابق بواتينج مازال أفضل من جميع المدافعين الذين استدعاهم لوف للمنتخب فى هذه البطولة.

يواخيم لوف - صورة أرشيفية

وأضاف أنه شعر بخيبة أمل لعدم دفاع الرئيس الفخرى لبايرن ميونخ، أولى هونيس، عن بواتينج، وأنه فوجئ بتصريحاته التى أيد فيها علنًا عدم استدعاء الأخير.

وأردف نجم بايرن ميونخ السابق: «عرفت أولى هونيس مدافعًا دائمًا عن لاعبيه فى بايرن، لا أعرف حقيقةً ما إذا كان هناك ثمة شىء بينهما، بالنسبة لى الأداء هو العامل الحاسم فى تقييم أى لاعب، وليس هناك أى تبرير لتجاهل بواتينج».

وكان هونيس قد قال، فى تصريحات لقناة «أر تى أل» الألمانية، مطلع إبريل الماضى: «من الأفضل عدم استدعاء بواتينج، فلدينا ما يكفى من لاعبى الدفاع».

كما أوصى هونيس بأن يغادر بواتينج بايرن، فى مناسبات أخرى، معتبرًا أنه بات يبدو «كجسم غريب» فى صفوف النادى البافارى.