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فاتي يتلقى دعوة من الاتحاد الإسباني لحضور مباراة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

3 يونيو 2021

17:48 مساء

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تلقى مهاجم الواعد أنسو فاتي دعوة من لويس مانويل روبيلاس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لحضور مباراة إسبانيا والبرتغال الودية، الجمعة، على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد بطل الليجا.
ويغيب فاتي عن المشاركة مع المنتخب منذ نوفمبر الماضي بعد خضوعه لثاني جراحة في ركبته اليسرى في البرتغال، وعاد الأسبوع الماضي إلى مدينة برشلونة.
ويريد روبيلاس بهذه اللفتة اللطيفة أن يكون فاتي، الذي سيجلب معه شقيقه بريما، قريباً من زملائه والمدرب أنريكي.

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MO Nasa

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