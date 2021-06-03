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توتنهام يفاوض كونتي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

3 يونيو 2021

17:35 مساء

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فتح نادي توتنهام الإنجليزي التفاوض مع المدرب أنتونيو كونتي الذي قاد إنتر ميلان للقب هذا الموسم، وذلك بعد تعقد مساعي توتنهام في عودة المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان حالياً.
ويأمل توتنهام في إنجاز الصفقة مع كونتي لأنه درب الغريم سابقاً ويستطيع فك شيفرته الموسم المقبل.
وكشف التقرير عن إمكانية تعاقد توتنهام أيضاً مع المدير التنفيذي السابق لليوفنتوس فابيو باراتيشي الذي ترك منصبه نهاية الموسم مع العملاق الإيطالي وسبق له العمل مع كونتي في اليوفي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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