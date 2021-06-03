توتنهام يفاوض كونتي

فتح نادي توتنهام الإنجليزي التفاوض مع المدرب أنتونيو كونتي الذي قاد إنتر ميلان للقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، وذلك بعد تعقد مساعي توتنهام في عودة المدرب السابق الأرجنتيني ماوريسيو بوكتينيو مدرب باريس سان جيرمان حالياً.

ويأمل توتنهام في إنجاز الصفقة مع كونتي لأنه درب الغريم تشيلسي سابقاً ويستطيع فك شيفرته الموسم المقبل.

وكشف التقرير عن إمكانية تعاقد توتنهام أيضاً مع المدير التنفيذي السابق لليوفنتوس فابيو باراتيشي الذي ترك منصبه نهاية الموسم مع العملاق الإيطالي وسبق له العمل مع كونتي في اليوفي.